ALLANAMIENTOS EN TRES DOMICILIOS EN COLON CON RESULTADO POSITIVO

EN RELACIÓN A UNA DENUNCIA RADICADA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, POR PARTE DE UN FUNCIONARIO POLICIAL, PERSONAL DE LA SECCIÓN ROBOS Y HURTOS DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES DE ESTA DEPARTAMENTAL INICIO UNA PESQUISA CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON Y LUEGO DE RECABAR VARIOS INDICIOS SUFICIENTES, SE LOGRÓ SOLICITAR UNA ORDEN DE ALLANAMIENTO EN TRES DOMICILIOS DE BARRIO SANTOS JUSTO Y PASTOR DE LA CIUDAD DE COLON. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCEDIMIENTO CON APOYO DE FUNCIONARIOS DE DIVISIÓN OPERACIONES Y SEGURIDAD, SE LOGRÓ SECUESTRAR VARIOS ELEMENTOS EN DOS DE LOS DOMICILIOS EN DONDE SE CONCRETÓ EL MANDAMIENTO JUDICIAL, SIENDO ESTOS UN CHALECO TÁCTICO, UN PAR DE ZAPATILLAS, UN PAR DE ANTEOJOS, ENTRE OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS EN LA CAUSA.
SE CONTINUA CON LA DILIGENCIAS DE RIGOR, QUEDANDO SUPEDITADOS A LA CAUSA DOS SUJETOS MAYORES DE EDAD, UNO DE LOS CUALES TIENE TRANSITO ASIDUO EN LOS PASILLOS DE ESTA JEFATURA
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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