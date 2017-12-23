DETENIDO POR QUEBRANTAR ARRESTO DOMICILIARIO

PERSONAL DE COMISARIA QUE CIRCULABA POR INMEDIACIONES DE CALLE BELGRANO Y MITRE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, CONSTATO LA FLAGRANTE DESOBEDIENCIA JUDICIAL POR PARTE DE UN SUJETO QUE TENÍA EL BENEFICIO DE PRISIÓN DOMICILIARIA Y SE ENCONTRABA CIRCULANDO POR LAS CALLES. ESTE MASCULINO QUIEN DE FORMA CONSTANTE VENIA INFRINGIENDO NORMATIVAS DE CONDUCTA FUE TRASLADADO DE INMEDIATO HASTA LA JEFATURA DE POLICÍA DEPARTAMENTAL, EN DONDE QUEDÓ ALOJADO, CON CONOCIMIENTO DEL FISCAL DE TURNO A QUIEN SE LE INFORMO LO ACONTECIDO. EN EL DÍA DE LA FECHA LUEGO DE UNA AUDIENCIA SE LE DICTÓ PRISIÓN PREVENTIVA POR EL TERMINO DE 60 DÍAS, EN LOS CUALES DEBERÁ PERMANECER ALOJADO EN LA UNIDAD Nº2 DE GUALEGUAYCHÚ, DEPENDIENTE DEL SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RÍOS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415