SE SOLICITA COLABORACION PARA LA DIFUSION DEL SIGUIENTE PEDIDO DE LOCALIZACION:

SE SOLICITA A LA POBLACION LA COLABORACION DE TODO DATO DE INTERES QUE SE PUEDA APORTAR, EN RELACION AL PEDIDO DE LOCALIZACION DE LA SEÑORA DANIELA DEMETRIA RAMÍREZ DE 31 AÑOS, QUIEN SE AUSENTO DE SU HOGAR EL DÍA LUNES 18 DEL CORRIENTE, JUNTO A SU HIJO MENOR DE 2 AÑOS, DESCONOCIENDOSE SU PARADERO. NO SE TIENEN DATOS DE LA VESTIMENTA QUE LLEVABAN AL MOMENTO DE RETIRARSE DE SU DOMICILIO.
PERSONAL POLICIAL TRABAJA INTENSAMENTE CON LAS DIRECTIVAS DISPUESTAS POR EL SR. FISCAL EN TURNO, DR. FERNANDO MARTINEZ UNCAL.
JEFATURA DEPARTAMENTAL URUGUAY: “03442-425508”
COMANDO RADIOELECTRICO: “03442-422222” O GRATUITO “101”.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS.-
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Jefatura Dptal. Uruguay – Sección Prensa