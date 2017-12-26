ALLANAMIENTOS EN RELACIÓN A UN HERIDO DE ARMA BLANCA OCURRIDO EN COLON

EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA VÍSPERA EN UN CONFUSO EPISODIO OCURRIDO EN BARRIO TIRO SUR, EN DONDE LUEGO DE UNA DISCUSIÓN QUE SE ORIGINÓ ENTRE 4 PERSONAS, UN CIUDADANO DE 20 AÑO CON DOMICILIO EN PILAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUE SE ENCONTRABA EN ESTA CIUDAD, RESULTO HERIDO EN LA ZONA DEL ABDOMEN CON UN ARMA BLANCA. ANOTICIADOS EL PERSONAL POLICIAL DEL LAMENTABLE HECHO, SE HICIERON PRESENTES DE FORMA INMEDIATA, INICIANDO ASÍ UNA PESQUISA PARA TRATAR DE DAR CON EL AGRESOR.
REUNIDOS INDICIOS, INFORMES Y TESTIMONIOS, SE COMUNICÓ DE FORMA INMEDIATA SOBRE EL INCIDENTE EL FISCAL DE TURNO, QUIEN ADOPTO LAS MEDIDAS DE RIGOR, QUE CULMINARON EN ALLANAMIENTOS EN DOS CASAS DE UN BARRIO UBICADO EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE COLON. EN ESTE LUGAR SE SECUESTRÓ VARIOS ELEMENTOS QUE GUARDAN RELACIÓN A LA CAUSA COMO; UNA MOTO, UN CALZADO ÚNICO, UNA HERRAMIENTA DE CAMPO, DE MANO PUNZO CORTANTE. ADEMÁS SE TRASLADÓ DE ESTOS DOMICILIOS, HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DE POLICÍA, DOS MASCULINOS DE 19 AÑOS QUIENES FUERON CORRECTAMENTE IDENTIFICADOS Y PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON.
CON LO QUE RESPECTA AL HERIDO, SE ENCUENTRA EN LA SALA DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL SAN BENJAMÍN, PRODUCTO DE HERIDAS GRAVES SUFRIDAS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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