EXITOSO OPERATIVO DE NAVIDAD

DE ACUERDO AL OPERATIVO INICIADO POR ORDEN DEL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA DE POLICÍA DEPARTAMENTAL SE INFORMA QUE EL MISMO HA DADO RESULTADOS SATISFACTORIOS PUESTO QUE NO SE REGISTRÓ EN EL DEPARTAMENTO COLON INCIDENTES EN LO QUE RESPECTA A DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Y OTRO TIPO DE NOVEDADES QUE EN ESTAS FIESTAS SE ORIGINAN PRODUCTO DE LOS EXCESOS.
LA CELEBRACIÓN PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE COLON SE REALIZÓ EN LA ZONA DE LA COSTANERA, EN DONDE UNA MULTITUD SE HIZO PRESENTE PARA DISFRUTAR DE LOS TRADICIONALES FESTEJOS. ESTAS PERSONAS FUERON CONTROLADAS Y CONTENIDAS POR PARTE DEL PERSONAL POLICIAL AFECTADO AL OPERATIVO DE FIN DE AÑO QUE ACTUÓ CON PROFESIONALISMO PARA EVITAR TODO TIPO DE SUCESOS DESFAVORABLES, CREANDO UN AMBIENTE FAMILIAR Y DE ARMONÍA.
EN TODO EL DEPARTAMENTO SE DESPLEGO LA TOTALIDAD DE DOTACIÓN DE PATRULLAS, SE CONTÓ CON MÁS DE 150 UNIFORMADOS, QUE EN SU MAYORÍA FUERON RECARGADOS CUMPLIENDO HORARIOS EXTRAS A LOS ASIGNADOS EN EL TURNO, LOS CUALES VELARON POR LA TRANQUILIDAD DE LOS CIUDADANOS Y TURISTAS QUE ELIGIERON LA TIERRA DE PALMARES COMO LUGAR PARA PASAR LA NAVIDAD.
EN CIUDAD NO SE REGISTRÓ LA ENTRADA CONTRAVENTORES, CON LO QUE RESPECTA A LA COMISARIA DE MINORIDAD NO SE RECEPCIONO NINGUNA DENUNCIA RELACIONADA ALGÚN PROBLEMA FAMILIAR. EN TANTO, CON LO QUE RESPECTA A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ HUBO FESTEJOS DE GRAN MAGNITUD Y EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA TAMBIÉN, QUE TRANSCURRIERON Y FINALIZARON CON TOTAL NORMALIDAD SIN PRODUCIRSE NINGÚN INCIDENTE.
CABE DESTACAR QUE EN ESTA NOCHE BUENA NO SE DETECTÓ HERIDOS POR PIROTECNIA.
–
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415