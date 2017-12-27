26-12-2017.- INFORME SOBRE REPARACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS DE JEFATURA COLÓN

SE INFORMA DESDE JEFATURA DE POLICÍA DEPARTAMENTAL COLÓN, QUE FUERON REPARADOS LOS DESPERFECTOS TÉCNICOS EN LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS; POR LO QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO FUNCIONAN TODAS LAS LÍNEAS HABILITADAS CON NORMALIDAD, A SABER:
101: EMERGENCIAS.- 421111: COMANDO RADIOELÉCTRICO.- 421439: GUARDIA DE PREVENCIÓN.- 421415: SECRETARÍA PRIVADA.-
SE SOLICITA COLABORACIÓN A ESE PRESTIGIOSO MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DEL PRESENTE.-
—
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415