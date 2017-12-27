26-12-2017.- INFORME SOBRE REPARACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS DE JEFATURA COLÓN

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SE INFORMA DESDE JEFATURA DE POLICÍA DEPARTAMENTAL COLÓN, QUE FUERON REPARADOS LOS DESPERFECTOS TÉCNICOS EN LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS; POR LO QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO FUNCIONAN TODAS LAS LÍNEAS HABILITADAS CON NORMALIDAD, A SABER:

101: EMERGENCIAS.- 421111: COMANDO RADIOELÉCTRICO.- 421439: GUARDIA DE PREVENCIÓN.- 421415: SECRETARÍA PRIVADA.-

SE SOLICITA COLABORACIÓN A ESE PRESTIGIOSO MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DEL PRESENTE.-

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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