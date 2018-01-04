ACCIDENTE EN PUEYRREDON Y GUTIERREZ DE VILLA ELISA

SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 15.45, PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA TOMA INTERVENCIÓN EN UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLES PUEYRREDÓN Y GUTIERREZ DE LA CIUDAD JARDIN, CON DOS RODADOS INTERVINIENTES, UN FIAT PUNTO CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 23 AÑOS Y UNA MOTO CORVEN ENERGY GUIADA POR UN CIUDADANO DE 32 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTO ESTE ULTIMO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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