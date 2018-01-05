COMUNICADO-ALERTA A TODA LA POBLACIÓN

MEDIANTE ESTE COMUNICADO SE ALERTA A TODA LA POBLACIÓN, QUE ANTE HECHOS OCURRIDOS EN DEPARTAMENTOS LINDANTES, SE INFORMA SOBRE LA PRESENCIA DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD QUE SE HACE PASAR POR UN VENDEDOR DE BOLSAS, QUIEN MEDIANTE UN ARDID, LOGRA RETIRAR DINERO A EMPLEADOS DE LOCALES COMERCIALES, ADUCIENDO UNA SUPUESTA DEUDA QUE MANTIENE EL DUEÑO CON ESTA PERSONA.
SE SURGIR ALGUNA SOSPECHA CON ALGO RELACIONADO A EVENTOS DE ESTAS CARACTERÍSTICAS, CONFIRMAR DE FORMA INMEDIATA Y CERCIORARSE DE QUE EFECTIVAMENTE EXISTA ALGÚN TIPO DE COMPROMISO CONTRAÍDO MANTENIENDO CONTACTO PERMANENTE ENTRE EMPLEADO Y PROPIETARIO.
A TAL EFECTO COMUNICARSE DE FORMA URGENTE A LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA DE ESTA JEFATURA DE POLICÍA DEPARTAMENTAL.
101 NÚMERO DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 03447-421111 DE LA SECCIÓN COMUNICACIONES.
GUARDIA DE PREVENCIÓN: 03447-421439
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415