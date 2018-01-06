ACCIDENTE EN EL KM 174 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS

EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA FECHA SE TOMÓ CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN EL KM 174 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS. ENTRE DOS RODADOS, UN RENAULT LOGAN CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 37 AÑOS, DOMICILIADO EN SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR UN SUJETO DE 23 AÑOS, DOS FEMENINAS DE 31 Y 15 AÑOS. ESTAS PERSONAS QUE CIRCULABAN POR LA MENCIONADA, CUANDO EN UN MOMENTO DETERMINADO EL CONDUCTOR PIERDE EL CONTROL DEL VEHÍCULO Y TERMINA IMPACTANDO A UNA FORD RANGER, QUE ERA GUIADA POR UN HOMBRE DE 61 AÑOS, DOMICILIADO EN GUALEGUAYCHU, SIENDO ACOMPAÑADO DE DOS CIUDADANAS UNA DE 61 AÑOS Y OTRA DE 27.
COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTARON LESIONADOS 3 PERSONAS OCUPANTES DEL RENAULT LOGAN.
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