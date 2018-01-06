ACCIDENTE EN EL KM 187 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS

EN HORAS DE LA MAÑANA PERSONAL DE COMISARIA LA CLARITA TOMA INTERVENCIÓN EN UN ACCIDENTE DE TRANSITO, OCURRIDO EN KM 187 DE LA AUTOVÍA.
PRESENTES EN EL LUGAR OBSERVARON UNA FORD RANGER QUE MINUTOS ANTES CIRCULABA POR LA AUTOVÍA Y O CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SU CONDUCTOR UN MASCULINO DE 50 AÑOS, PARAGUAYO, CON DOMICILIO EN MERLO PROVINCIA DE BUENOS AIRES, PIERDE EL CONTROL DE LA MISMA, VOLCANDO. ESTE CIUDADANO ESTABA ACOMPAÑADO DE DOS MASCULINOS Y DOS FEMENINAS.
COMO CONSECUENCIA DEL VUELCO RESULTARON CON LESIONES LEVES ALGUNOS DE SUS OCUPANTES.
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