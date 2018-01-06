EN SAN JOSÉ PERSONAL DE COMISARIA RECUPERO UNA NOTEBOOK

PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSÉ, LUEGO DE UNA ARDUA TAREA INVESTIGATIVA, INICIADA A RAÍZ DE UN HECHO DELICTIVO, LOGRO RECOLECTAR LOS INDICIOS NECESARIOS, QUE FINALIZARON EN LA RECUPERACIÓN DE UNA NOTEBOOK, QUE HABÍA SIDO DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA POR UN SANJOSESINO.
LUEGO DE COMUNICADA LA NOVEDAD LA FISCAL DE TURNO DRA MICAELA DIPRETORO, ESTA ORDENO, LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE UN CIUDADANO, DE 27 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN SAN JOSE, QUE TENÍA EN PODER ESTE ARTEFACTO Y QUE SEGÚN AVERIGUACIONES LO ESTABA OFRECIENDO PARA LA VENTA.
ADEMÁS SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE UNA NOTEBOOK MARCA LENOVO CON SU RESPECTIVO CARGADOR, LA QUE A POSTERIOR SERÁ ENTREGADA A SU REAL PROPIETARIO.
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