UN JOVEN DE LA PAZ HURTO UN CELULAR Y FUE TRASLADADO HASTA DEPENDENCIA POLICIAL.

PERSONAL POLICIAL SE ENCONTRABA DE RECORRIDAS DE PREVENCIÓN EN INMEDIACIONES DEL PUERTO LOCAL, SON ALERTADOS SOBRE UN HECHO DELICTIVO, EN DONDE UN CIUDADANO DE 37 AÑOS DE EDAD, QUE TIENE DOMICILIO EN EL DEPARTAMENTO CONCORDIA, MANIFIESTA QUE LE HABÍAN SUSTRAÍDO SU TELÉFONO CELULAR DE LA ZONA BALNEARIA. ATENTO A ESTO EFECTIVOS AFECTADOS A LA SEGURIDAD DEL CUADRANTE COSTERO, SE ABOCAN A LA TAREA DE LOCALIZAR A UN MASCULINO, DEL CUAL SE CONTABA CON LA DESCRIPCIÓN FISIONÓMICA Y DE VESTIMENTA, LUEGO DE UNA RÁPIDA Y MINUCIOSA RECOLECCIÓN DE DATOS.
VARIOS MÓVILES RECORRIERON LA ZONA, CUANDO EN INMEDIACIONES DE CHACABUCO Y BELGRANO DE ESTA CIUDAD, UNA PATRULLA INTERCEPTA A UN MASCULINO CON IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS AL BUSCADO, QUE TAMBIÉN TENÍA EN SU PODER UN CELULAR SIMILAR, AL DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO. SE LO TRASLADO DE FORMA INMEDIATA HASTA LE JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, EN DONDE FUE CORRECTAMENTE IDENTIFICADO, CORROBORÁNDOSE FINALMENTE SU REAL IDENTIDAD, PUESTO QUE EN PRIMER MOMENTO HABÍA MENTIDO A LOS FUNCIONARIOS, SOBRE SUS DATOS PERSONALES.
SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE UN EQUIPO DE TELEFONÍA CELULAR, CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, EN TANTO UN CIUDADANO DE 20 AÑOS, CON DOMICILIO EN LA PAZ, MUY CONOCIDO EN EL AMBIENTE POLICIAL DE SU CIUDAD DE ORIGEN, QUE SE ENCONTRABA DISFRUTANDO DE LAS BONDADES DE LA TIERRA DE PALMARES, QUEDO DETENIDO EN RELACIÓN A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR EL SUPUESTO DELITO DE HURTO EN FLAGRANCIA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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