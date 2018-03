Busti ratificó apoyo a Bordet y pidió  por la eliminación de la Ley Castrillón

En Villaguay, el ex gobernador y máximo referente del Frente Entrerriano Federal, Jorge Busti, encabezó el Primer Plenario partidario que contó con la presencia del intendente de Tabossi, Néstor Landra y del ex senador nacional Héctor Maya. Acompañaron además el diputado provincial, Gustavo “Tavi” Zavallo, la ex diputada nacional, Cristina Cremer y los ex legisladores provinciales Victorio Firpo y Ramón Fleitas.

El encuentro realizado en el salón del Centro de Empleados de Comercio de Villaguay, primeramente se evocó en forma anticipada el día de la Memoria, que se recordará el próximo 24 de marzo por lo cual se dio lectura a un detallado documento partidario, en la voz del concejal concordiense Daniel Cedro, referido a esa fecha que insta a mantener viva la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en honor a los 30 mil Detenidos – Desaparecidos; luego tarifazo, Salto Grande, peronismo, unidad del campo popular fueron los temas abordados por los disertantes.

Fueron oradores además, el intendente de Tabossi, Néstor Landra, el diputado provincial, Gustavo Zavallo y la dirigente de la juventud de la localidad de Ramírez, Daiana Mantovani.

El ex mandatario provincial en su encendida alocución instó a los peronistas a “tener una mirada amplia y aperturista para ir construyendo un espacio que contenga a todas las expresiones opositoras del campo popular para la conformación de un frente, para darle pelea con esperanza de triunfo a la derecha nacional, encabezada por el PRO, que gobierna en función de sus propios intereses sectoriales”.

“A Este gobierno nacional le sobran 20 millones de argentinos, se dedican a administrar para los grupos concentrados de la economía como el sector minero, agroexportador, financiero en detrimento de las economías regionales en general y para los trabajadores en particular”.

Ante este panorama, continuó diciendo Busti “es necesario un peronismo unido junto a otros sectores del campo popular, con una reforma política de por medio que elimine la Ley Castrillón y que promueva la participación proporcional de las minorías de manera de fortalecer el frente y que todos juntos tiremos para el mismo lugar”.

En ese marco valoró y apoyó la gestión del gobernador Gustavo Bordet que actúa con autoridad, trasparencia y vemos el gran esfuerzo que está haciendo para bajar el déficit fiscal sin tomar como variable de ajuste a los trabajadores y la gente”.

“Esa va a ser mi tarea y mi aporte desde la militancia, con la única pretensión de tener un peronismo creíble y victorioso en la provincia, es posible una convivencia racional entre quienes militamos en el campo popular para enfrentar las políticas de ajustes permanente y tarifazos del macrismo”.

Finalmente señaló que hay que dejar de pensar que quienes gobiernan hoy, se tienen que ir en helicóptero;, se tienen que ir de la misma forma que llegaron, con los votos en contra de la gente, que no quiere seguir perdiendo su fuente de trabajo o su salario producto de una inflación que se comprometieron a bajarla y no lo hicieron”.

En la ocasión, también hizo uso de la palabra el ex senador nacional Héctor Maya, quien señaló que “por pedido de Jorge Busti, ya en el mes de diciembre pasado había advertido que se acercaba un tarifazo desmedido en la energía eléctrica que iba sufrir la provincia y fundamentalmente las familias entrerrianas”.

Ese trabajo sobre la fuente de generación de Energía de Salto Grande marca que es necesario que se cumpla la normativa vigente, se resuelva la transferencia de utilidades de la represa a Entre Ríos (67,5%,), Corrientes (27,5% ) y Misiones (5%), dado que se está prevaricando desde el año 2000, al no cumplir con la ley y poniendo un precio irrisorio a la energía que sale de la represa, para de esa manera estafar y no pagar utilidades”.

El ex senador propone que “en lugar de pesos y evitar la discusión del valor de la tarifa, se entregue en el pie de la represa a nuestras provincias, la misma cantidad de energía que se adjudica a la República del Uruguay. De esta forma podremos distribuir energía a precio razonable y promover actividad económica y fuentes de trabajo, usando como promoción nuestra energía”.

Recordó finalmente que el reclamo guarda racionalidad ya que en la Reforma Constitucional de 1994, los recursos naturales son de las provincias y ello se cumple con el petróleo, gas, minería etc. Siendo una excepción ilegal, inaceptable lo que se viene haciendo con Salto Grande y sus provincias”.

Cabe consignar finalmente además que Jorge Busti, Cristina Cremer, Héctor Maya, Gustavo Zavallo y Néstor Landra fueron recibidos en el municipio de Villaguay por la intendente, Claudia Monjo que les dio la bienvenida a la ciudad y mantuvieron una conversación sobre temas referidos a la cuestiones cotidiana de gestión sobre el la situación del peronismo en general.