UN HOMBRE DE 30 AÑOS DETENIDO POR HURTO EN FLAGRANCIA

EN HORAS TEMPRANAS DE LA FECHA, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYÓ EN UN DOMICILIO, A RAÍZ DE TOMAR CONOCIMIENTO SOBRE UN HECHO DELICTIVO, EN ESTA VIVIENDA, UNA CASA SITUADA EN BARRIO PARQUE, MÁS PRECISAMENTE EN SOBRE CALLE 25 DE MAYO DE LA CIUDAD DE COLON, PERSONAL POLICIAL ES RECIBIDO POR LA PROPIETARIA UNA CIUDADANA DE 53 AÑOS DE EDAD QUIEN MANIFESTÓ QUE UN MASCULINO DESCONOCIDO INGRESO A SU PATIO Y LE SUSTRAJO DOS PRENDAS DE VESTIR. PARALELAMENTE MIENTRAS LOS EFECTIVOS SE ENCONTRABAN CONTENIENDO A LA VÍCTIMA, SE LE SUMINISTRO DATOS RECOLECTADOS OPORTUNAMENTE AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE, DE ESTA MANERA FUE QUE ÁGILMENTE UNA PATRULLA LOGRA INTERCEPTAR, A POCAS CUADRAS DEL LUGAR, A UN SUJETO, DE UNOS 30 AÑOS DE EDAD, CON SIMILARES CARACTERÍSTICAS FISONÓMICAS Y DE VESTIMENTA A LAS APORTADAS, QUIEN TENÍA EN SU PODER UN JEAN Y UN BUZO, PROPIEDAD DE LA DAMNIFICADA. SE COMUNICA LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO QUIEN ORDENA QUE ESTA PERSONA SEA TRASLADADA HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON EN DONDE POSTERIORMENTE REGISTRO ENTRADA EN CALIDAD DE DETENIDO, POR EL SUPUESTO DELITO DE HURTO EN FLAGRANCIA, ADEMÁS SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CONTINUÁNDOSE CON LAS DILIGENCIAS DE RIGOR.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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