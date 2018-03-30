CUATRO JÓVENES FUERON TRASLADADOS HASTA DEPENDENCIA POLICIAL

EFECTIVOS DE SECCIÓN MOTORIZADA QUE SE ENCONTRABAN DE RECORRIDAS DE PREVENCIÓN EN ZONA CÉNTRICA, DE LOCALES COMERCIALES, SON ALERTADOS POR PARTE DE UNA FEMENINA QUIEN LES COMUNICÓ QUE HABÍA SIDO VÍCTIMA DE UN ILÍCITO EN SU NEGOCIO UBICADO SOBRE CALLE 12 DE ABRIL AL 300, EN DONDE AL MENOS CUATRO JÓVENES HABÍAN INGRESADO A DICHO LUGAR Y QUE UNO DE ELLOS SE HABÍA LLEVADO UN ELEMENTO SIN ABONARLO, DÁNDOSE A LA FUGA UNA VEZ DE LOGRAR SU COMETIDO. SE ALERTÓ A TODOS LOS MÓVILES Y FUE ASÍ QUE EN BREVE SE LOGRÓ INTERCEPTAR EN INTERSECCIÓN DE CALLES SAN MARTIN Y GENERAL PAZ A ESTOS ADOLESCENTES QUE REUNÍAN CON LAS CARACTERÍSTICAS APORTADAS POR LA DAMNIFICADA, AL CONSULTARLES POR EL ILÍCITO DEL CUAL SE LES SOSPECHABA, UNO DE ELLOS UN JOVEN DE 13 AÑOS DE EDAD ENTREGO DE FORMA VOLUNTARIA UN JUEGO DE CARTAS, ELEMENTO QUE HABÍA SUDO SUSTRAÍDO DEL LOCAL CÉNTRICO. DE FORMA INMEDIATA SE ANOTICIO AL PERSONAL DEL ANAF DE COLON, QUIENES SE HICIERON PRESENTES Y DE ESTA MANERA EN CONJUNTO CON EFECTIVOS DE LA COMISARIA DE MINORIDAD DE COLON, SE PUDO TRASLADAR HASTA DEPENDENCIA POLICIAL A ESTOS JÓVENES. SE COMUNICÓ LA NOVEDAD A LA FISCAL DE TURNO MICAELA DI PRETORO QUIEN ORDENO SE PROSIGAN CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR, HACIENDO ENTREGA DEL ELEMENTO SUSTRAÍDO A SU PROPIETARIA. CON RESPECTO A LOS MENORES FUERON ENTREGADOS A SUS RESPECTIVOS PROGENITORES, EN TANTO LA DAMNIFICADA SE HIZO PRESENTE Y RADICO LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE.
–
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415