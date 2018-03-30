EN CONTROL DE PREVENCIÓN EN LA AUTOVÍA SE CONSTATÓ UNA MOTO DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA: UN JOVEN DE 23 AÑOS QUEDO SUPEDITADO A LA CAUSA.

PERSONAL DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA DE POLICÍA QUE SE ENCONTRABAN REALIZANDO CONTROLES DE PREVENCIÓN EN LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS, SON ALERTADOS SOBRE UNA ANOMALÍA EN UNA MOTO POR NUMERARIOS DE GENDARMERÍA NACIONAL, QUIENES SE ENCONTRABAN REALIZANDO DE FORMA CONJUNTA INTERVENCIONES SIMILARES CARACTERÍSTICAS Y QUE AL SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN AL CONDUCTOR, ESTE MENCIONO CARECER DE LA MISMA, COMO ASÍ TAMBIÉN DE ELEMENTOS REGLAMENTARIOS QUE SE EXIGE Y CIRCULANDO ADEMÁS SIN LUCES. A TAL EFECTO SE REALIZÓ LAS VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES DEL RODADO, CONSULTÁNDOSE EN LA BASE DE DATOS INTERNA PUDIÉNDOSE ASÍ CONFIRMAR QUE PRESENTA UNA DENUNCIA POR SUSTRACCIÓN EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO PASADO. SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE ESTA MOTOMEL C150 Y UNA VEZ COMUNICADA LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO, SE TRASLADÓ EL MOTOVEHÍCULO A DEPENDENCIA POLICIAL EN DONDE QUEDARA A RESGUARDO, EN TANTO EL COLONENSE DE 23 AÑOS DE EDAD QUE SE CONDUCÍA EN LA MISMA FUE CORRECTAMENTE IDENTIFICADO, QUEDANDO SUPEDITADO A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR EL ILÍCITO EN CUESTIÓN.
–
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415