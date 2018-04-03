ACCIDENTE KM 186 AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS

EN ESTA JURISDICCIÓN EN EL KM 186 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE DOS VEHÍCULOS, UN CORSA EL CUAL ERA CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 33 AÑOS, QUIEN IBA ACOMPAÑADA DE SU ESPOSO DE 35 AÑOS, SU HIJA DE 4 AÑOS Y SU HIJO DE 11, TODOS DOMICILIADOS EN AVELLANEDA, BUENOS AIRES. ESTE RODADO VENIA CIRCULANDO POR LA MENCIONADA ARTERIA, SENTIDO CARDINAL NORTE-SUR CUANDO POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUCE UNA COLISIÓN CON UN SUBARU FORESTER QUE VENÍA CIRCULANDO POR DETRÁS EN EL MISMO SENTIDO, SIENDO CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 47 AÑOS, QUE TIENE DOMICILIO EN QUILMES, BUENOS AIRES, QUIEN IBA ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA UNA MUJER DE 47 (ÚNICA LESIONADA) Y SUS TRES HIJOS.
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