UN DETENIDO POR HABER ROBADO UN AUTO EN BARRIO NORTE DE COLON

A RAÍZ DE HABER TOMADO CONOCIMIENTO SOBRE UN VEHICULO QUE CIRCULABA POR UNA ZONA POBLADA, EN DONDE PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL SOLICITA COLABORACIÓN PARA LOCALIZARLO. EFECTIVOS DEPENDIENTES DE ESTA JEFATURA RECORREN EL CUADRANTE MENCIONADO Y DE ESTA MANERA LOGRAN INTERCEPTAR A UN FIAT DUNA, QUE REUNÍA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS, CON UN SOLO OCUPANTE, QUIEN SE ENCONTRABA EN EL ASIENTO DEL CONDUCTOR INTENTANDO DAR ARRANQUE AL RODADO. PERSONAL POLICIAL NOTO ALGO SIGNIFICATIVO AL VER QUE LA VENTANILLA SE ENCONTRABA ROTA TENIENDO DISEMINADO DENTRO DEL RODADO RESTOS DE CRISTAL, PRESUMIÉNDOSE QUE SE TRATARÍA DE UN SUPUESTO HECHO DELICTIVO, SE CONSULTÓ LOS DATOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO, QUIEN CONFIRMO QUE ESTE VEHICULO SE ENCONTRARÍA A NOMBRE DE OTRO CIUDADANO. EFECTIVOS DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES SE HICIERON PRESENTES EN UN DOMICILIO DE BARRIO NORTE DE LA CIUDAD DE COLON, UNA VIVIENDA UBICADA SOBRE DE CALLE 3 DE FEBRERO EN DONDE HABITA SU POSEEDOR Y SE ENTREVISTARON CON SU ESPOSA, QUIEN MANIFESTÓ QUE EL RODADO SE ENCONTRABA ESTACIONADO EN LA VEREDA Y QUE HASTA LA LLEGADA DE LOS FUNCIONARIOS, NO SE HABÍAN PERCATADO DE LA FALTANTE DEL MISMO. SE COMUNICÓ LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO, QUIEN ORDENO LA APREHENSIÓN DEL CONDUCTOR UN SUJETO DE 19 AÑOS DE EDAD, QUE TIENE DOMICILIO EN COLON, QUIEN QUEDARA ALOJADO EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON A DISPOSICIÓN DE LA MAGISTRATURA ACTUANTE SINDICADO COMO AUTOR DEL SUPUESTO DELITO DE ROBO AUTOMOTOR CALIFICADO EN FLAGRANCIA, ADEMAS SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE UN FIAT DUNA, QUIEN QUEDO A DISPOSICIÓN PARA SER ENTREGADO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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