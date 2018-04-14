ACCIDENTE DE TRANSITO BALCARCE Y GAILLARD- COLON CIUDAD

PASADAS LAS 12 HS DE LA FECHA PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN BALCARCE Y GAILLARD, EN EL LUGAR SE DIVISA DOS RORADOS, QUE MOMENTOS ANTES HABÍAN IMPACTADO, UNA MOTO GILERA SMASH, LA CUAL ERA GUIADA POR UNA FEMENINA DE 57 AÑOS Y UN AUTO CHEVROLET SONIC CONDUCIDO POR UNA CIUDADANA DE 58 AÑOS, CON DOMICILIO EN SAN JOSÉ. COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE RESULTO CON LESIONADA LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR.
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