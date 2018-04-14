ACCIDENTE DE TRANSITO BALCARCE Y GAILLARD- COLON CIUDAD

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PASADAS LAS 12 HS DE LA FECHA PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN BALCARCE Y GAILLARD, EN EL LUGAR SE DIVISA DOS RORADOS, QUE MOMENTOS ANTES HABÍAN IMPACTADO, UNA MOTO GILERA SMASH, LA CUAL ERA GUIADA POR UNA FEMENINA DE 57 AÑOS Y UN AUTO CHEVROLET SONIC CONDUCIDO POR UNA CIUDADANA DE 58 AÑOS, CON DOMICILIO EN SAN JOSÉ. COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE RESULTO CON LESIONADA LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR.

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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