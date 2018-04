Reconocimiento a la labor del Dr. Carlos Hellmers

“En una fecha tan especial, no queremos pasar por alto ejemplos que nos enorgullecen como sociedad, demostrando los recursos humanos que contamos los colonenses y son los faros que tenemos a seguir” se refirió el jefe comunal Mariano Rebord, en el acto de ayer, cuando le hizo entrega un reconocimiento al Dr. Carlos Hellmers, ya que el Centro de Diagnóstico Bioquímico SRL de Colón, recibió el Premio Internacional “Arch of Europe for Quality and Technology”, en la categoría oro, durante la Convención Internacional BID a la Calidad. Desde hace 32 años, el premio es otorgado a empresas y organizaciones a nivel mundial por sus méritos en innovación, excelencia, buenas prácticas y mejora continua de la calidad.