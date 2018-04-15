ALLANAMIENTOS SIMULTÁNEOS EN LA CIUDAD DE COLON

EN ESTA CIUDAD SE LLEVARON A CABO TRES IMPORTANTES PROCEDIMIENTOS, LUEGO DE UNA TAREA INVESTIGATIVA INICIADA POR PERSONAL DE ROBOS Y HURTOS DEPENDIENTES DE ESTA JEFATURA DE POLICÍA, CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, EN DONDE SE LOGRÓ SOLICITAR ÓRDENES DE ALLANAMIENTO Y REQUISA DOMICILIARIA PARA TRES FINCAS UBICADAS EN PUNTOS DIFERENTES DE LA CIUDAD. LUGARES HABITADOS POR MASCULINOS QUE ESTARÍAN RELACIONADOS A HECHO DELICTIVO OCURRIDO EN LA ZONA. EL PRIMER MANDAMIENTO, FUE EFECTIVIZADO EN UNA CASA UBICADA SOBRE CALLE GOUCHON, EN DONDE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE UN CHEVROLET ÓNIX, UN TELÉFONO CELULAR, PRENDAS DE VESTIR. EN LA SEGUNDA VIVIENDA, ASENTADA SOBRE CALLE SALTA SE ENCONTRÓ ELEMENTOS DE INTERÉS EN LA CAUSA, EN TANTO EN LA PROPIEDAD DEL OTRO INTEGRANTE DEL GRUPO, QUE SE ENCUENTRA SITUADA EN CALLE CONTE GRAND, NO SE ENCONTRARON INDICIOS ÚTILES PARA LA PESQUISA. SI BIEN SE PUDO RECUPERAR VARIOS ELEMENTOS RELACIONADOS A UN HECHO EN PARTICULAR, SE CONTINUA CON LA TAREA INVESTIGATIVA PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DE ESTAS PERSONAS, EN OTRO ILÍCITO, PUESTO QUE SE ENCONTRÓ EN PODER DEL CIUDADANO QUE VIVEN EN CALLE GOUCHON UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA, QUE HABITA SIDO DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA, POR PARTE DE UNA OCTOGENARIA AFINCADA EN PUEBLO LIEBIG. SE CONTINÚA CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR A CARGO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, QUEDANDO SUPEDITADOS A LA CAUSA COMO PRESUNTOS AUTORES, ESTAS TRES PERSONAS MAYORES DE EDAD.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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