MOTO RECUPERADA POR PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSE 

PASADAS LAS 16:00 HS, DE ESTA TARDE MIENTRAS PERSONAL POLICIAL DE COMISARIA SAN JOSÉ SE ENCONTRABA DE RECORRIDA EN LA JURISDICCIÓN, SON ALERTADOS MEDIANTE UN LLAMADO OPORTUNO DE UN VECINO, SOBRE LA PRESENCIA DE UN RODADO ABANDONADO, ATENTO A ESTO LOGRAN DIVISAN UNA MOTO SIN OCUPANTE ALGUNO, TIRADA EN EL ACCESO A COLONIA HOCKER Y LA AUTOVÍA JOSÉ GERVASIO ARTIGAS, TRAS LO CUAL LOS UNIFORMADOS DESCIENDEN DE LA PATRULLA, TRATANDO DE LOCALIZAR EN PRIMERA INSTANCIA A SU CONDUCTOR. AL NO PODER ESTABLECER SU PROCEDENCIA, NI TAMPOCO ENCONTRAR A SU PROPIETARIO, SE CONSULTA AL SISTEMA INFORMÁTICO, POR NÚMERO DE CUADRO Y MOTOR, PUESTO QUE NO CONTABA CON DOMINIO COLOCADO. DE ESTA MANERA SE PUDO CONFIRMAR QUE ESTE RODADO, UNA MOTO YAMAHA CRYPTON, COLOR AZUL CORRESPONDE A UNA SUSTRAÍDA A UNA CIUDADANA, QUE TIENE DOMICILIO EN SAN JOSÉ Y DE LA CUAL SE REGISTRÓ UNA DENUNCIA. POR TAL MOTIVO SE PROCEDE AL FORMAL SECUESTRO DE ESTA YAMAHA, PREVIA COMUNICACIÓN CON EL SR FISCAL DE TURNO DR SEBASTIÁN BLANC
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