PERSONAL POLICIAL LOGRÓ RECUPERAR UNA MOTO  PROPIEDAD DE UN CIUDADANO URUGUAYO.

SE INICIÓ ACTUACIONES A RAÍZ DE UNA DENUNCIA RADICADA POR UN CIUDADANO DE NACIONALIDAD URUGUAYA, DE 65 AÑOS, QUIEN FUE VÍCTIMA DE UN ILÍCITO, POR TAL MOTIVO COMUNICA LA NOVEDAD A LAS AUTORIDADES A LOS FINES DE RECUPERAR UNA MOTO DE SU PROPIEDAD. PERSONAL DE SECCIÓN ROBOS Y HURTOS DEPENDIENTES DE ESTA JEFATURA DE POLICÍA, INICIARON UNA PESQUISA, CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON Y DE ESTA MANERA LUEGO DE UN TRABAJO INTENSO LOGRARON LOCALIZAR ESTE RODADO DE MARCA WINNES, 100 CC, EN UN DOMICILIO DE BARRIO SANTOS JUSTO Y PASTOR DE LA CIUDAD DE COLON, MÁS PRECISAMENTE SOBRE CALLE SALTA, EL CUAL ESTABA EN PODER DE UN MASCULINO DE 31 AÑOS DE EDAD, QUIEN AL MOMENTO DE SER CONSULTADO POR EL ORIGEN DEL MOTOVEHÍCULO, MANIFESTÓ HABERLO COMPRADO A UN SUJETO DE 26 AÑOS DE EDAD. SE PROCEDE AL FORMAL SECUESTRO DE UNA MOTO WINNES 100 CC, CONTINUÁNDOSE CON LAS TAREAS INVESTIGATIVAS PERTINENTES A LOS EFECTOS DE INDIVIDUALIZAR A ÉL O LOS RESPONSABLES DE ESTE ILÍCITO, QUEDANDO SUPERDOTADOS A LA CAUSA ESTAS DOS PERSONAS MAYORES DE EDAD.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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