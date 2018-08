Concepción del Uruguay campeona en básquet femenino sub 15

El equipo femenino de Concepción del Uruguay se consagró campeón de la final provincial de los Juegos Evita en básquet 5×5 categoría sub 15, desarrollada en Gualeguaychú. De esta forma, jugará la final nacional en Mar del Plata, del 22 al 27 de Octubre.

Según informó la Dirección de Deportes, destacada actuación tuvieron también los equipos de básquet masculino 3 x 3 en la final provincial disputada en Rosario del Tala, donde obtuvieron la medalla de plata en la categoría sub 16 y el tercer puesto en sub 14.

Las finales provinciales de los Juegos Evita continuarán los días 22, 23 y 24 de agosto con la disciplina de fútbol masculino y femenino sub 14 y sub 16 en Federación.

En nuestra ciudad

Concepción del Uruguay será sede de las finales provinciales de los Juegos Deportivos Evita 2018. Los días 13 y 14 de septiembre se disputarán las finales de atletismo, mientras que del 1 al 3 de octubre se desarrollarán las competencias de discapacidad en las categorías sub 14, sub 16 y sub 18, como así también natación mixta sub 14.

