UN HOMBRE QUEDO DETENIDO POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL

PERSONAL DE COMISARIA DE LA MUJER INTERVINO A RAÍZ DE DETECTAR EN UNA RECORRIDA DE PREVENCIÓN, LA PRESENCIA DE UN MASCULINO, DE QUIEN PESE A TENER UNA MEDIDA RESTRICTIVA, SE ENCONTRABA A MENOS DE 100 METROS DEL HOGAR YANINA DE LA CIUDAD DE COLON, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA ALOJADA DE MANERA TRANSITORIA UNA FEMENINA. EN VIRTUD DE LO OCURRIDO ESTANDO ANTE LA PRESENCIA DE UNA FLAGRANTE DESOBEDIENCIA DE UNA ORDEN JUDICIAL EMANADA POR EL JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO COLON, SE COMUNICA LA NOVEDAD A LA UNIDAD FISCAL DE COLON Y SE PROCEDE DE MANERA INMEDIATA A LA DETENCIÓN DE ESTE SUJETO DE 42 AÑOS DE EDAD, QUIEN ALOJADO EN DEPENDENCIA POLICIAL A DISPOSICIÓN DE LA MAGISTRATURA ACTUANTE.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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