VILLA ELISA: UN JOVEN FUE INTERCEPTADO POR PERSONAL POLICIAL LUEGO DE PROVOCAR DAÑOS EN UNA VIVIENDA

EN COMISARIA VILLA ELISA DE INICIO ACTUACIONES DE OFICIO POR DAÑOS EN PERJUICIO DE UNA ELISENSE DE 53 AÑOS DE EDAD. EL HECHO OCURRIDO EN UNA VIVIENDA UBICADA SOBRE AVENIDA URQUIZA AL 1200 EN DONDE A RAÍZ DE UN LLAMADO DE ALERTA, EFECTIVOS DE COMISARIA SE HICIERON PRESENTE EN EL LUGAR, ENTREVISTÁNDOSE CON LA PROPIETARIA, QUIEN MENCIONO QUE SE ENCONTRABA DESCANSANDO Y EN UN MOMENTO DADO ESCUCHA EL ESTALLIDO DE LOS CRISTALES DE UNA VENTANA. SE RECABO DATOS NECESARIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL POSIBLE AUTOR Y PARALELAMENTE SE ALERTA MÓVILES DE LA ZONA, QUIENES PROCEDIERON CON PRONTITUD, ACCIONAR DE LOS FUNCIONARIOS QUE FUE DETERMINANTE PARA PODER LOCALIZAR A POCOS METROS DEL LUGAR UN JOVEN DE 16 AÑOS DE EDAD QUIEN REUNÍA CARACTERÍSTICAS DE VESTIMENTA Y FISONÓMICAS A LAS APORTADAS POR LA DAMNIFICADA. SE COMUNICÓ LA NOVEDAD A LA UNIDAD FISCAL DE COLON Y SE TRASLADO A ESTE MENOR A DEPENDENCIA POLICIAL, DONDE LUEGO FUE ENTREGADO A SUS PROGENITORES.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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