Kneeteman: “16 años de peronismo son suficientes para mostrar cómo gobiernan”

El diputado Sergio Kneeteman salió al cruce de las declaraciones del gobernador Bordet respecto a la suspensión del fondo de la soja y señaló que “el problema no son las medidas del gobierno nacional, sino que en Entre Ríos no hay proyecto de provincia”. Además remarcó que “Entre Ríos con el peronismo se estancó.”





Kneeteman se mostró “sorprendido” por “las quejas de gobernador ante la decisión del presidente Macri, de suspender el fondo de la soja para las provincias” y señaló que “el problema no son las medidas del gobierno nacional, sino que en Entre Ríos no hay proyecto de provincia”.

En ese sentido el legislador remarcó que “16 años es tiempo más que suficiente para mostrar que Entre Ríos con el peronismo se estancó. No importa si el gobernador fue Busti, Urribarri o Bordet. A pesar de que gobernaron en un contexto económico muy favorable, nos dejaron una provincia fundida, tal como el propio Bordet lo reconoció. A confesión de partes, relevo de pruebas”, recordó.

A su vez el diputado puso énfasis en los recursos que recibe la provincia del Estado nacional:“Entre Ríos continúa dependiendo de la Nación en más de un 70% de su presupuesto. Y a medida que pasa el tiempo necesitamos más del dinero de afuera. Eso es porque somos cada vez menos productivos. La única diferencia es que apenas asumió el Presidente Macri, le adelantaba dinero a la provincia de la coparticipación y aportes extraordinarios. Es como un padre de familia que pide un adelanto de sueldo cuando se le acabó la plata del mes porque gasta más de lo que cobra. A la corta o a la larga eso termina mal”, señaló.

Kneeteman también destacó que “gracias a las medidas adoptadas por el presidente Macri somos una de las provincias más beneficiadas. En el primer semestre de 2018 Entre Ríos se ubicó cuarta en el ranking de los distritos que reciben mayor cantidad de fondos de coparticipación, leyes especiales y compensaciones acumuladas, en comparación con igual período del año pasado. Recibió un 44,3% más que en el primer semestre de 2017. Esto quiere decir que existe un crecimiento real, por encima de la inflación, de los fondos que transfiere la Nación a la provincia”.

El legislador puso el foco en los desmanejos en la provincia y remarcó que “el problema es que el peronismo no supo ni sabe administrar. Son casi 16 años consecutivos de agrandar el Estado, de destruir la salud pública, de aumentar el déficit de la Caja de Jubilaciones, de no invertir en rutas y caminos, de no atraer inversiones y trabajo privado. Bordet no puede gobernar siempre a costas del gobierno nacional, gracias a los esfuerzos realizados por el presidente Macri”.

Finalmente recordó que “el kirchnerismo nos dejó un desastre económico y ético: ahora sabemos que no solo manejaron mal la economía, sino que además el esfuerzo que debemos hacer es enorme para enderezar el barco después del saqueo que sufrió el país durante 12 años. En su momento el fondo sojero fue en parte respuesta a la estatización de las AFJP’s y la quita del 15% de la coparticipación de las provincias. Nosotros les devolvimos esos recursos, y además con la reducción de los reintegros a las exportaciones