SAN JOSÉ: JOVEN DE 19 AÑOS QUEDO DETENIDO POR ROBO EN FLAGRANCIA

ANTE EL LLAMADO DE ALERTA DE UNA VECINA, PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSE, QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO RECORRIDAS DE PREVENCIÓN SE HACEN PRESENTE DE FORMA INMEDIATA Y DIVISAN SOBRE CALLE PASO DE LOS ANDES UN MASCULINO QUE SE DESPLAZABA DE MANERA PEATONAL, TRASLADANDO UNA MOTO EN SU COSTADO Y EN EL TRAYECTO, VEN QUE POR ALGÚN MOTIVO LA DESPOJA DE SUS CARENADOS. QUE AL VERSE SORPRENDIDO, POR LA PRESENCIA DEL MÓVIL POLICIAL, LA DEJA TIRADA SOBRE LA CALLE, TRATANDO DE PASAR DESAPERCIBIDO, ANTE ESTA SITUACIÓN, LOS UNIFORMADOS, AL SOSPECHAR QUE ESTARÍAN FRENTE A UN ILÍCITO, TRASLADAN A ESTE SUJETO DE 19 AÑOS HASTA DEPENDENCIA POLICIAL, JUNTO AL RODADO, DEL CUAL NO PUDO ACREDITAR SU PROPIEDAD. INMEDIATAMENTE LUEGO DE LA LLEGADA DEL PERSONAL POLICIAL A LA DEPENDENCIA, SE ACERCA PARA REALIZAR UNA DENUNCIA UNA CIUDADANA QUIEN MANIFIESTA HABER SIDO VÍCTIMA DE LA SUSTRACCIÓN DE ESTA UNA MOTO YAMAHA MODELO CRYPTON. SE CONTINÚA CON LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, ESTE SUJETO DE 19 AÑOS DE EDAD POR EL SUPUESTO DELITO DE ROBO DE MOTOVEHÍCULO EN FLAGRANCIA.
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