UN HOMBRE QUEDO ALOJADO EN JEFATURA DEPARTAMENTAL POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA QUE TOMA CONOCIMIENTO DE UN INCIDENTE OCURRIDO EN COLONIA LA SUIZA, SE APERSONAN DE FORMA ÁGIL Y SE INTERIORIZAN DE LO OCURRIDO. AL LLEGAR AL LUGAR, CONSTATARON LA PRESENCIA DE UN MASCULINO DE 44 AÑOS QUIEN LUEGO DE MANTENER UNA DISCUSIÓN CON SU CONCUBINA UNA MUJER DE 45 AÑOS LA HABÍA AGREDIDO FÍSICAMENTE, HASTA LLEGO A PRENDER FUEGO UN PEUGEOT 405 DE SU PROPIEDAD. ANTE TAL ESCENA Y PARA EVITAR QUE LA SITUACIÓN LLEGUE A INSTANCIAS ULTERIORES, PERSONAL POLICIAL LOGRO SACARLE UN ARMA BLANCA QUE PORTABA PROCEDIÓ A REDUCIR A ESTE SUJETO Y ESPOSARLO. HABIENDO COMUNICADO LO SUCEDIDO A LA UNIDAD FISCAL DE COLON, CONSECUENTEMENTE SE LO APREHENDIÓ POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. QUEDO ALOJADO EN DEPENDENCIA POLICIAL.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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