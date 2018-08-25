CEREMONIA HOMENAJE A FUNCIONARIOS DE POLICÍA DE ENTRE RÍOS “CAÍDOS EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER

EN LA VÍSPERA EN HORAS DE LA MAÑANA, SE LLEVÓ A CABO EN JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN, POR CONMEMORARSE EN ESA FECHA ALUSIVA, LA CEREMONIA EN HOMENAJE A LOS FUNCIONARIOS POLICIALES DE LA POLICÍA DE ENTRE RÍOS “CAÍDOS EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER”. SE COLOCÓ EN LA CRUZ MAYOR DEL CEMENTERIO LOCAL UNA OFRENDA FLORAL, OBRÁNDOSE LUEGO DE LA MISMA FORMA, EN EL PATIO CENTRAL DE DICHA INSTITUCIÓN EN EL MONUMENTO RECORDATORIO ALLÍ EXISTENTE.-
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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