ACCIDENTES EN SAN JOSE Y VILLA ELISA

ACCIDENTE EN SAN JOSÉ – UN JOVEN RESULTÓ CON LESIONES GRAVES
CERCA DE LA MEDIANOCHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, PERSONAL DE COMISARIA TOMÓ CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE OCURRIDO EN CALLE RIVADAVIA CASI BELGRANO, EN DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UN MASCULINO DE 26 AÑOS DE EDAD, QUE CIRCULABA EN UNA MOTO GUERRERO SMASH, PIERDE EL CONTROL DEL RODADO Y CAE DEL MISMO. COMO CONSECUENCIA RESULTO CON LESIONES, SIENDO TRASLADADO EN PRIMERA INSTANCIA AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE LA LOCALIDAD DE COLON Y POSTERIOR A ESTO A RAÍZ DE LA GRAVEDAD DE SUS HERIDAS, FUE DERIVADO AL NOSOCOMIO GENERAL JUSTO JOSE DE URQUIZA DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY. DESDE LA UNIDAD FISCAL DE COLON SE ORDENÓ CONTINUAR CON LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES, REALIZÁNDOSE UN PERITAJE MECÁNICO DEL RODADO.
ACCIDENTE EN VILLA ELISA – ELISENSE DE 15 AÑOS RESULTÓ CON LESIONES GRAVES
EN LA FECHA, SIENDO LAS 12:05 HS, APROXIMADAMENTE, SE TOMÓ INTERVENCIÓN EN UN ACCIDENTE, EN INTERSECCIÓN DE BOULEVARD GUEX Y SCHROEDER DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, ENTRE EL RODADO MARCA ISUZU, MODELO LUV, COLOR BLANCA, QUE ERA CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 53 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTO MARCA YAMAHA, MODELO CRYPTON, COLOR ROJA, SIENDO GUIADA POR UN JOVEN DE 17 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN COLONIA LAS ACHIRAS DEPARTAMENTO URUGUAY, SIENDO ACOMPAÑADO DE UNA ELISENSE DE 15 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTÓ LESIONADA ESTA ÚLTIMA, SIENDO TRASLADADA AL HOSPITAL SAN ROQUE Y POSTERIORMENTE DERIVADA A LA CLÍNICA MODELO DE LA CIUDAD DE PARANÁ, YA QUE EN PRINCIPIO TENDRÍA FRACTURA EXPUESTA DE TIBIA Y PERONÉ.
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