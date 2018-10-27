CAMIONETA CHOCO UNA VIVIENDA

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EN EL DÍA DE HOY, EN HORAS DE LA MAÑANA UNA FEMENINA DE 21 AÑOS DE EDAD, QUE CONDUCÍA UNA FORD RANGER, CIRCULABA POR CALLE GIRARD, SENTIDO CARDINAL SUR-NORTE, CUANDO SEGÚN SUS DICHOS ESQUIVO A OTRO RODADO Y AL REALIZAR UNA MANIOBRA PARA EVITAR EL CHOQUE, IMPACTA EL FRENTE DE UNA VIVIENDA Y UNA MUJER DE 24 AÑOS QUE SE ENCONTRABA EN LA MISMA. COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE RESULTARON AMBAS CIUDADANAS LESIONADAS.

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