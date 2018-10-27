CAMIONETA CHOCO UNA VIVIENDA

EN EL DÍA DE HOY, EN HORAS DE LA MAÑANA UNA FEMENINA DE 21 AÑOS DE EDAD, QUE CONDUCÍA UNA FORD RANGER, CIRCULABA POR CALLE GIRARD, SENTIDO CARDINAL SUR-NORTE, CUANDO SEGÚN SUS DICHOS ESQUIVO A OTRO RODADO Y AL REALIZAR UNA MANIOBRA PARA EVITAR EL CHOQUE, IMPACTA EL FRENTE DE UNA VIVIENDA Y UNA MUJER DE 24 AÑOS QUE SE ENCONTRABA EN LA MISMA. COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE RESULTARON AMBAS CIUDADANAS LESIONADAS.
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