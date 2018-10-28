VILLA ELISA – ACCIDENTE ENTRE DOS MOTOS

EN HORAS DE LA TARDE DE LA VÍSPERA OCURRIÓ UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN AVENIDA URQUIZA Y CALLE FOLLET HOLT DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA. EL MISMO FUE PROTAGONIZADO POR DOS MOTOS, UNA CORVEN ENERGY,110 CC, LA QUE ERA CONDUCIDA POR UNA CIUDADANA DE 44 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN SAN JOSE Y UNA MOTO ROUSER 135 CC, COLOR ROJA, GUIADA POR UNA JOVEN DE 21 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTO ESTA ÚLTIMA CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES, SIENDO ASISTIDA Y TRASLADADA EN PRIMER MOMENTO HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE LA CIUDAD DE COLON, LUEGO FUE DERIVADA A UN SANATORIO DE LA CIUDAD DE CONCORDIA. EN TANTO LOS DOS RODADOS FUERON RETENIDOS POR CARECER SUS CONDUCTORAS DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA EXIGIDA.
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