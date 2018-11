Crónica Platense-La Unión

La Unión visito anoche a Platense en Vicente Lopez y se volvió con las manos vacías, ya que el local se impuso por 74 a 60, y con esta, suma su segunda derrota consecutiva. Por el lado local, la figura con 19 unidades y 6 rebotes, el americano Blossom; mientras que por el lado del Rojo fue el capitán, Benitez con 16 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. El próximo viernes el conjunto dirigido por Marcelo Macias vuelve a jugar de local, esta vez recibiendo a Racing de Chivilcoy, un novato en la categoría.

El primer cuarto, el Rojo comenzó encendido con hambre de triunfo e intentando liderar en un periodo que se mostraba parejo por ambos lados, aprovechó la ocasión para mostrarse defensivamente. Macias desde el banco trato de mantener la rotación a la cual esta acostumbrado para variar los juegos en cancha. Sobre el final, Platense que iba a estar un poco mas afirmado en el tanteador mientras que La Unión no terminaba de amigarse con la conversión, sellaría la victoria parcial en 20 a 13. En la segunda mitad del primer tiempo, el equipo colonense ingresaría dispuesto a todo pero la suerte no le respondería y de a poco comenzaría a dormirse y dejar dudas y espacios en su juego que el Calamar no dudo en aprovechar para alejarse en el marcador. Franco Benitez fue la cabeza conductora del juego y quien mas afianzado con el tablero se vio, ya que el conjunto visitante permanecía errático pero insistente para acercarse en el marcador. Platense también cerraría mejor el segundo periodo, y se iría al descanso arriba por 35 a 26.

Luego del entretiempo y con las ideas mas claras y en frío, a pesar de la ventaja que Platense ya imponía dentro del juego, La Unión tuvo sus buenos momentos como en el primer periodo, aunque claro estaba que su proceso de amistad con el aro no iba a dar frutos en la noche del viernes. Guido Cabrera volvería a despertar al equipo con un triple, y lo mismo haría Bazani desde la conducción del juego, el visitante tendría sus grises mientras que los de Vicente Lopez seguían firmes en su superioridad y marcando la diferencia quedaban a un paso de la victoria, llevándose el tercer periodo por 53 a 43. El final no tendría muchas variantes a lo que fue el transcurso del partido, Platense lo jugo de manera mas relajada, mientras que Macias apostó a que sus dirigidos vayan por todo a buscarlo y traerse la victoria, Platense siempre fue superior, preciso y mantuvo su nivel mientras que la visita poco a poco se fue apagando. El local tuvo sus momentos bajos, dejando espacios y don la defensa del Rojo los acorraló pero no sirvió de mucho para acortar un poco mas la diferencia, quedándose el conjunto de Vazquez con el triunfo por 74 a 60. La Unión por su parte suma su primer derrota en ruta y la segunda consecutiva luego de haber caído el pasado viernes frente a Rocamora de local; este viernes próximo enfrentará a Racing de Chivilcoy buscando reencontrarse con el triunfo y frente a su gente.

Platense 74: Bruna 8, Pais 7, Lorio 9, Delfino 8, Pappalardi 9 (FI), Blossom 19, Uranga 10, Goldenberg 2, Lugrin 2, Betbeder, Blazica.

DT: A. Vazquez.

La Unión 60: Bazani 10, Lambrisca 2, Benitez 16, Silva 6, Young 6 (FI), Gomez Echechurre 8, Cabrera 4, Rodriguez 4, Tambucci 2, Diaz 2.

DT: M. Macias.

Parciales: 20-13, (15-13) 35-26, (18-17) 53-43, (21-17) 74-60.

Arbitraje: Moncloba, Baccarelli, Schkair.