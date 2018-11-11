ACCIDENTE EN EL KM 203 DE LA AUTOVÍA

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PERSONAL DE COMISARIA UBAJAY TOMA INTERVENCIÓN EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN EL KM 203 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS EN DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, UN VEHICULO CHEVROLET SPIN,  QUE CIRCULABA SENTIDO CARDINAL SUR-NORTE VUELCA. SUS  TRES OCUPANTES TUVIERON QUE SER  ASISTIDOS POR LA AMBULANCIA DE UBAJAY, EL CONDUCTOR DE 67 AÑOS Y SU ESPOSA 64, SON  ORIUNDOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA OTRA ACOMPAÑANTE DE 61 AÑOS DOMICILIADA EN FORMOSA.

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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