ACCIDENTE EN EL KM 203 DE LA AUTOVÍA

PERSONAL DE COMISARIA UBAJAY TOMA INTERVENCIÓN EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN EL KM 203 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS EN DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, UN VEHICULO CHEVROLET SPIN, QUE CIRCULABA SENTIDO CARDINAL SUR-NORTE VUELCA. SUS TRES OCUPANTES TUVIERON QUE SER ASISTIDOS POR LA AMBULANCIA DE UBAJAY, EL CONDUCTOR DE 67 AÑOS Y SU ESPOSA 64, SON ORIUNDOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA OTRA ACOMPAÑANTE DE 61 AÑOS DOMICILIADA EN FORMOSA.
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