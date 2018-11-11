CINCO PERSONAS FUERON TRASLADADAS A DEPENDENCIAS POLICIALES

PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO TRASLADO A 3 SUJETOS POR EBRIEDAD Y DESORDEN EN LA VÍA PUBLICA, DOS DE ELLOS DE 31 AÑOS DE EDAD Y EL OTRO DE 23 AÑOS DE EDAD, QUEDARON ALOJADOS EN ESTA JEFATURA DE POLICÍA POR CONTRAVENCIÓN.
FUNCIONARIOS DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE UN MASCULINO DE 27 AÑOS DE EDAD QUIEN SE ENCONTRABA EN LA VIVIENDA DE SU EX PAREJA, CON QUIEN TIENE UNA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO CON INSTALACIÓN DE BOTÓN ANTIPÁTICO. ANTE LA ALERTA RECIBIDA ACCIONADA POR LA VICTIMA DESDE EL DISPOSITIVO, SE COMISIONO Y SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR PERSONAL POLICIAL QUIEN PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE ESTA PERSONA MEJOR DE EDAD.
PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSÉ DETUVO EN FLAGRANCIA A UN MASCULINO DE 21 AÑOS DE EDAD, QUIEN PREVIO ROMPER CON UN ELEMENTO EL VIDRIO DE LA PUERTA PRINCIPAL DE UN LOCAL COMERCIAL, INGRESA Y SUSTRAE DINERO EN EFECTIVO DE LA CAJA REGISTRADORA. ES TRASLADADO HASTA DEPENDENCIA POLICIAL DONDE QUEDA A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, SUPEDITADO A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR EL SUPUESTO DELITO DE ROBO EN FLAGRANCIA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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