SE SECUESTRARON DOS MOTOS

EN RECORRIDAS REALIZADAS POR FUNCIONARIOS DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES LOGRAN DIVISAR UNA MOTO EN EL KM 5 DE KM DE RUTA 130, ESTE RODADO ESTABA A SIMPLE VISTE ABANDONADO. AL SER INSPECCIONADO, SE CONSULTA AL SISTEMA INFORMÁTICO, VERIFICANDO, QUE ESTE RODADO PERTENECERÍA A UN HOMBRE CON DOMICILIO EN ADROGUÉ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. AL NO ENCONTRARSE PERSONA ALGÚN QUE MANIFIESTE SER SU DUEÑO SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE ESTE MOTOVEHÍCULO EL CUAL QUEDO A RESGUARDO Y ESTABLECER SU REAL PROCEDENCIA.
EN SAN JOSÉ PERSONAL DE COMISARIA, INTERCEPTAN A DOS SUJETOS DE 19 Y 18 AÑOS DE EDAD, QUE CIRCULABAN EN UNA MOTO ZANELLA 150 CILINDRADAS, CON PEDIDO DE SECUESTRO DESDE EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 A SOLICITUD DE LA UNIDAD REGIONAL LA PLATA. SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE ESTE RODADO Y LA IDENTIFICACIÓN DE ESTOS CIUDADANOS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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