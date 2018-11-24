ACCIDENTE EN VILLA ELISA

PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN INTERSECCIÓN DE PROLONGACIÓN DE BVARD FRANCOU HACIA EL NORTE Y CALLE VECINAL QUE CORRE DE ESTE A OESTE, A LA ALTURA DEL KM 9 DE RUTA NACIONAL 130. LOS VEHÍCULOS INTERVINIENTES EN LA COLISIÓN, UNA TOYOTA HILUX, CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 41 AÑOS DE EDAD Y UN CHEVROLET ÓNIX CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 46 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTA ESTA ÚLTIMA CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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