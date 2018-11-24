ACCIDENTE EN VILLA ELISA

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PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN INTERSECCIÓN DE PROLONGACIÓN DE BVARD FRANCOU  HACIA EL NORTE Y CALLE VECINAL QUE CORRE DE ESTE A OESTE, A LA ALTURA DEL KM 9 DE RUTA NACIONAL  130. LOS VEHÍCULOS INTERVINIENTES EN LA COLISIÓN, UNA TOYOTA HILUX, CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 41 AÑOS DE EDAD Y UN CHEVROLET ÓNIX CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 46 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTA ESTA ÚLTIMA CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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