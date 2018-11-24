ALLANAMIENTO POSITIVO

EN VIRTUD DE UNA PESQUISA INICIADA POR PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DE ESTA DEPARTAMENTAL, SE LLEVÓ A CABO UN ALLANAMIENTO EN UNA FINCA, UBICADA EN EL EJIDO, MÁS PRECISAMENTE SOBRE RUTA 135, LA MISMA ES HABITADA POR UN MASCULINO DE 58 AÑOS DE EDAD. DE ESTE LUGAR SE LOGRÓ SECUESTRAR FORMALMENTE UNA BICICLETA, SE TRASLADÓ ESTE RODADO HASTA DEPENDENCIA POLICIAL, PARA CONTINUAR CON LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES.
–
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415