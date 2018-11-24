DETENIDO POR ROBO CALIFICADO EN FLAGRANCIA

ANTE UN LLAMADO TELEFÓNICO, EFECTIVOS DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO SE HACEN PRESENTE EN UN DOMICILIO DE CALLE 9 DE JULIO DE LA CIUDAD DE COLON, Y PROCEDEN A LA APREHENSIÓN DE UN MASCULINO, QUE INTENTABA ESCAPAR SALTANDO UN TAPIAL, QUIEN ESTARÍA EN COMPAÑÍA DE OTRO SUJETO QUE SE DIO A LA FUGA, ESTAS PERSONAS HABÍAN INGRESADO A UN DOMICILIO PREVIO HABER ROTO UNA PUERTA Y VENTANAS TRASERAS. SE COMUNICA LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO Y POSTERIORMENTE SE PROCEDE AL FORMAL SECUESTRO DE UN TELEVISOR DE 42 PULGADAS, QUE HABÍA SIDO SUSTRAÍDO DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA. ESTE HOMBRE DE 29 AÑOS DE EDAD, QUEDO DETENIDO POR EL SUPUESTO DELITO DE ROBO CALIFICADO EN FLAGRANCIA, EN GRADO DE TENTATIVA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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