SE RECUPERÓ GRAN CANTIDAD DE ELEMENTOS SUSTRAÍDOS EN UNA VIVIENDA

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EN VIRTUD DE UNA PESQUISAS INICIADA A RAÍZ DE UNA DENUNCIA RADICADA POR UNA CIUDADANA DE COLON, PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES LLEVO A CABO DILIGENCIAS, REALIZANDO TAREAS QUE LOGRARON EL FORMAL SECUESTRO DE UN TV, UN MUEBLE DE MELANINA, UNA PILETA DE LONA COMPLETA, UN DVD CON SU CONTROL, UN SECARROPAS, UNA GARRAFA DE 10KG, CUBIERTOS, PLATOS, BANDEJAS Y ELEMENTOS DE COCINA VARIOS. ESTOS BIENES SE ENCONTRABAN EN PODER DE UN CIUDADANO DE 25 AÑOS DE EDAD Y SU PAREJA UNA MUJER DE LA MISMA EDAD. ESTAS PERSONAS QUEDARON SUPEDITADAS A LA CAUSA, EN TANTO LOS ELEMENTOS FUERON FORMALMENTE SECUESTRADOS.

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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