SE RECUPERO UNA PLAY STATION: ESTABA EN PODER DE UN MENOR

EN RELACIÓN A UNA DENUNCIA RADICADA, PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA DE POLICÍA RECUPERO UNA CONSOLA DE VIDEO JUEGOS (PLAY STATION 3) QUE ESTABA EN PODER DE UN MENOR DE 13 AÑOS DE EDAD. DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS SE SUPO QUE ESTE ELEMENTO SUSTRAÍDO EN BARRIO LOS CEIBOS, SE ENCONTRARÍA EN UN DOMICILIO DE BARRIO OMBÚ DE LA CIUDAD DE COLON. ACTUÁNDOSE EN CONSECUENCIA SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE ESTA CONSOLA, UNA VEZ COMUNICADA LA NOVEDAD A LA UNIDAD FISCAL DE COLON.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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