TORRE DE HIERRO FUE FORMALMENTE SECUESTRADA PARA ESTABLECER PROCEDENCIA Y PROPIEDAD

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COMO RESULTADO DE TRABAJO INVESTIGATIVO A RAÍZ DE DIVERSAS CAUSAS POR DELITOS, PERSONAL DE SECCIÓN ROBOS Y HURTOS, SE HACE PRESENTE EN EL DOMICILIO DE UN HOMBRE DE 48 AÑOS DE EDAD, QUIEN INFORMO SOBRE UNA COMPRA QUE REALIZO A TRES MASCULINOS, DE UNA TORRE DE HIERRO CON BASE PARA DEPÓSITO DE AGUA DE 9 METROS DE LONGITUD, QUE SOSPECHOSAMENTE LA ADQUIRIÓ POR UN PRECIO INFERIOR, AL SU VALOR REAL. ATENTO A ESTO PREVIO CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE ESTA ESTRUCTURA, PARA ESTABLECER REAL PROCEDENCIA Y PROPIEDAD. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA IDENTIFICADO UNO DE LOS TRES SUJETOS, DE QUIEN SE SOSPECHA PARTICIPACIÓN EN DIVERSOS HECHOS DELICTIVOS.

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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