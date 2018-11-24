TORRE DE HIERRO FUE FORMALMENTE SECUESTRADA PARA ESTABLECER PROCEDENCIA Y PROPIEDAD

COMO RESULTADO DE TRABAJO INVESTIGATIVO A RAÍZ DE DIVERSAS CAUSAS POR DELITOS, PERSONAL DE SECCIÓN ROBOS Y HURTOS, SE HACE PRESENTE EN EL DOMICILIO DE UN HOMBRE DE 48 AÑOS DE EDAD, QUIEN INFORMO SOBRE UNA COMPRA QUE REALIZO A TRES MASCULINOS, DE UNA TORRE DE HIERRO CON BASE PARA DEPÓSITO DE AGUA DE 9 METROS DE LONGITUD, QUE SOSPECHOSAMENTE LA ADQUIRIÓ POR UN PRECIO INFERIOR, AL SU VALOR REAL. ATENTO A ESTO PREVIO CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE ESTA ESTRUCTURA, PARA ESTABLECER REAL PROCEDENCIA Y PROPIEDAD. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA IDENTIFICADO UNO DE LOS TRES SUJETOS, DE QUIEN SE SOSPECHA PARTICIPACIÓN EN DIVERSOS HECHOS DELICTIVOS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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