DETENIDO POR HURTO EN FLAGRANCIA

A RAÍZ DE UN LLAMADO DE EMERGENCIA, EN DONDE UN VECINO ALERTABA SOBRE RUIDOS EXTRAÑOS EN SU PROPIEDAD, PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO COMISIONADO HASTA CALLE NOAILLES AL 1200 DE LA CIUDAD DE COLON. UNA VEZ EN EL LUGAR LOGRAN REDUCIR A UN HOMBRE QUE INTENTABA LLEVARSE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA DENTRO DE UN BALDE DE PLÁSTICO. SE TRASLADÓ A ESTA PERSONA DE 47 AÑOS DE EDAD, QUIEN ESTÁ IDENTIFICADO Y QUEDO ALOJADO EN ESTA JEFATURA DE POLICÍA EN CALIDAD DE DETENIDO A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, POR EL SUPUESTO DELITO DE HURTO EN FLAGRANCIA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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