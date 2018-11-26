SE RECUPERÓ UN VENTILADOR Y UN NEBULIZADOR

PROSIGUIENDO CON AVERIGUACIONES RESPECTO DE ACTUACIONES INICIADAS EN ESTA JEFATURA, POR DENUNCIA DE UNA CIUDADANA DE 35 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN COLON, PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DE COLON, LOGRÓ EL SECUESTRO DE UN VENTILADOR Y UN NEBULIZADOR, LOS CUALES HABRÍAN SIDO VENDIDOS POR LOS SUPUESTOS AUTORES DEL HECHO, UN HOMBRE DE 25 AÑOS DE EDAD, Y SU PAREJA UNA CIUDADANA DE LA MISMA EDAD. SE ACTUÓ CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLÓN, REALIZÁNDOSE EL FORMAL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415