Pisó fuerte y festejó en casa

El Rojo recibió anoche a Estudiantes de Olavarriaga, en busca de revancha y le devolvió las gentilezas, dejando el triunfo en casa por 71 a 69. El capitán, Benitez, fue la figura con 15 puntos, 11 rebotes y 2 asistencias para el triunfo de La Union, mientras que en la visita, se lució Arese con 17 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia que no le alcanzaron al Bataraz para sumar.

El primer cuarto ya mostraba un poco de lo que iba a pasar en el partido, un ida y vuelta que posicionaba a La Unión arriba durante los primeros minutos, pero sobre la mitad de los 10 minutos iniciales, el Bata pisaba un poco más fuerte y se alejaba. El conjunto de Macias buscaba por todos lados pero no podía hasta que comenzó a encontrarle la vuelta para acercarse en el tanteador y finalizar 21 a 23 abajo. El segundo período ya iba a mostrarse mucho más peleado, los del Lobito Fernandez contaban con Lugli que venía potenciado desde la línea de 3 y Merchant que en el poste bajo era clave, pero los de Colón ponían en cancha un juego colectivo e inteligente que tanto desde la presión defensiva como desde la ofensiva, con paciencia los haría irse al vestuario, ganando parcialmente por la mínima, 40 a 39.

La segunda parte del juego no variaría demasiado, ambos mantenían la intensidad propia del juego, peleado y en su mayoría empatado. Si bien no fue la noche de La Unión en lanzamientos, en este tercer cuarto, convirtieron las necesarias para finalizar el periodo liderando por 57 a 55, y preocupando a Estudiantes que no encontraba la manera de volver a liderar el trabajo como en los primeros diez minutos. El final fue con suspenso como casi todo el juego. Abierto, igualado en el tablero, firmes y fuertes en la defensa, Macias apostaba a que cueste lo que cueste, su equipo respire y vuelva a festejar en cancha. A falta de 13 segundos, el local había sacado una ventaja de 4 puntos y Fernandez obligaba a sus dirigidos a cortar con falta para que no corra el tiempo. Desde la línea de los suspiros, Bazani había convertido los dos lanzamientos y alejaba al Rojo, pero Benitez cortaba con falta y ahora era el Bata quien convertía 2 puntos más para quedar a dos unidades de diferencia en el marcador a falta de 11 segundos. Bazani ponía en juego lo que sería la última bola del partido, Benitez conseguía una falta en mitad de cancha que lo llevaba a la línea de libres, pero no podía convertir, con dos segundos en juego, Arese recuperaba el rebote pero nada podía hacer, festejando La Unión frente a su gente el triunfo por 71 a 69.

La Unión 71: Benitez 15, Gomez Echechurre 14, Bazani 12, Young 11, Silva 3 (FI), Cabrera 6, Diaz 6, Rodriguez 3, Lambrisca 1, Tambucci.

DT: M. Macias.

Estudiantes 69: Merchant 11, Sandrini 9, Morales 8, Garcia 5, Brocal 4 (FI), Arese 17, Lugli 15, Oroquieta, Moya.

DT: G. Fernandez.

Parciales: 21-23, (19-16) 40-39, (17-16) 57-55, (14-14) 71-69.

Árbitros: Rosas-Piedrabuena-Ratto.

Estadio: “Carlos Jose Delasoie”