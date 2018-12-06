CAPACITACIÓN POLICIAL: SE DICTÓ TALLER DE FOTOGRAFÍA EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL 

SE ACUERDO A GESTIONES LLEVADAS A CABO DESDE EL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA DE POLICÍA ANTE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y SECRETARIA DE HACIENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE COLON. SE LLEVÓ A CABO DURANTE DOS MESES, UN TALLER DE FOTOGRAFÍA, A CARGO DEL SR RUBÉN COMAN, EN DONDE PERSONAL DE ÁREAS ESPECÍFICAS COMO EL GABINETE DE CRIMINALÍSTICA, PRENSA Y SECCIÓN JUDICIALES, FUE CAPACITADO EN TÉCNICAS QUE SERÁN APLICADAS EN LA LABOR POLICIAL.
UN ALTO NIVEL DE CAPACITACIÓN Y UNA ACTITUD COMPROMETIDA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SON CONDICIONES INDISPENSABLES PARA QUE LA POLICÍA CUMPLA CORRECTAMENTE CON SUS FUNCIONES. ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE UNA INSTRUCCIÓN SEA CONSTANTE Y QUE ESTÉ ORIENTADA POR LOS MEJORES CRITERIOS, PARA QUE EN LA PRÁCTICA SE BRINDE EL MEJOR DESEMPEÑO EN CADA SITUACIÓN. DESDE ESTA INSTITUCIÓN ESTAMOS CONVENCIDOS QUE UN FUNCIONARIO DEBE ORIENTAR SU CONDUCTA TANTO EN FUNCIÓN DE LAS NORMAS LEGALES COMO POR CRITERIOS PROFESIONALES, AMBOS RESULTANTES DE UN PROCESO DE FORMACIÓN QUE DEBE SER REGULARMENTE RENOVADO Y VERIFICADO. ÚNICAMENTE DE ESTA MANERA PODRÁ EVITARSE POSIBLES ERRORES, QUE PUEDA PONER EN RIESGO UNA INVESTIGACIÓN O EL NORMAL DESEMPEÑO DIARIO.
SE AGRADECE LA ASISTENCIA PERMANENTE QUE BRINDAN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COLON, QUE COLABORAN CON RECURSOS QUE HACEN VIABLES CONCRETAR ESTE TIPO DE PROYECTOS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415