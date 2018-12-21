ACCIDENTE EN EL KM 154 DE LA AUTOVÍA (ACCESO DR. BASTIAN)

EN HORAS DE LA TARDE DE LA FECHA PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSÉ TOMA INTERVENCIÓN EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN EL KM 154 DE LA AUTOVÍA (ACCESO BASTIAN), EN DONDE IMPACTARON DOS RODADOS, UN PEUGEOT CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 29 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA EN COMPAÑÍA DE UNA MUJER DE 28 AÑOS Y UN NIÑO DE 2 AÑOS, EL OTRO AUTO UN VOLKSWAGEN POLO CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 71 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA RESULTARON LESIONADAS TODAS LAS PERSONAS, SIENDO TRASLADADOS AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE LA CIUDAD DE COLON
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