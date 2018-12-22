ACCIDENTE EN EL KM 167,5 DE LA AUTOVÍA

EN LA MAÑANA DE HOY, PERSONAL DE SUB COMISARIA LIEBIG INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN EL KM 167,5, DE LA AUTOVÍA, EN DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUCE EL DESPISTE DE AUTOMÓVIL MARCA VOLKSWAGEN, MODELO BORA, QUE ERA CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 37 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN CAPITAL FEDERAL, QUE TRANSITABA SÓLO Y CON SENTIDO CARDINAL SUR A NORTE. COMO CONSECUENCIA RESULTO LESIONADO Y FUE TRASLADADO EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE LA CIUDAD DE COLON PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.
–
SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415