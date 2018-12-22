MENOR DE 13 AÑOS FUE LOCALIZADA

PERSONAL DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA DE POLICÍA LOGRA LOCALIZAR A UNA MENOR QUE ERA INTENSAMENTE BUSCADA, ESTA JOVEN DE 13 AÑOS DE EDAD, QUE POR CUESTIONES FAMILIARES, SE HABRÍA AUSENTADO DE SU DOMICILIO FUE ENCONTRADA EN UNA FINCA DE BARRIO TIRO FEDERAL SUR DE LA CIUDAD DE COLON, EN COMPAÑÍA DE OTRA ADOLESCENTE. DÍAS DE MUCHA PREOCUPACIÓN SE VIVIERON A PESAR DE NO SER LA PRIMERA VEZ QUE ESTA MENOR SE AUSENTA DE SU HOGAR, SE DESPLEGÓ VARIOS OPERATIVOS TENDIENTES A SU LOCALIZACIÓN, SE REALIZÓ ALLANAMIENTOS, CONTÁNDOSE ADEMÁS CON LA COLABORACIÓN DEL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL CONCORDIA QUIENES SE HICIERON PRESENTES CON UN CAN DE RASTREO. FINALMENTE EN HORAS DE LA TARDE DE AYER FUE ENCONTRADA Y ENTREGADA A LA COORDINADORA DEPARTAMENTAL DEL COPNAF, PARA FUEGO SER TRASLADADA HASTA LA CIUDAD DE PARANÁ DONDE PERMANECERÁ EN UN HOGAR TRANSITORIO PARA SU ÓPTIMA CONTENCIÓN.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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